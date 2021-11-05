Як повідомили у пресслужбі колективу, на прихильників гурту чекають саундтреки до анімаційного серіалу "KAZKA: Таємниця Чарголосу", серіалу "Моя улюблена Страшко", фільмів "Любов і блогери" і "Чорнобиль". А також чимало дуетів, зокрема пісня "Зірочка" записана в дуеті з Тіною Кароль, "Поруч"- разом із ALEKSEEV, "Не своя" – дует із ROXOLANA та яскрава колаборація з автором більшості треків гурту, саундпродюсером RUNSTAR.

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Також в третьому альбому гурту можна буде почути кілька несподіваних каверів на українські пісні та останній хіт гурту "М'ята". Альбом SVIT вже доступний на усіх музичних платформах.

"У цьому альбомі ми пішли на музичний експеримент і зібрали саундтреки, дуети та кавери. Усі вони різні за стилістикою та меседжами. Ми зробили те, що вже давно хотіли реалізувати, адже у світі, що так стрімко змінюється, не варто обмежувати себе якимось одним музичним форматом. На обкладинці платівки ми вирішили використати наш новий логотип та емблему нашого метавсесвіту KAZKA SVIT. Для нас нова айдентика – це поєднання творчості, національного культурного коду та етнічних мотивів, що закладені в нашій ДНК", – прокоментувала вихід альбому солістка гурту Олександра Заріцька.

За словами продюсера гурту Юрія Нікітіна, аналогів такого проєкту у світі ще немає. Адже такий мультиформат є абсолютно новим як для України, так і закордонних країн.



Гурт KAZKA випустив третій альбом SVIT / Фото пресслужби

Тур Україною та США

Окрім виходу альбому SVIT, гурт KAZKA відкриє продаж квитків на концертний тур "KAZKA. SVIT", який стартує в березні 2022 року серією концертів у містах США. Після цього музиканти повернуться до України і покажуть своє шоу в усіх обласних центрах країни. Кульмінацією туру стане концерт у київському Палаці спорту, що відбудеться 24 травня. Квитки у продажу – з 5 листопада.

Список пісень альбому SVIT: