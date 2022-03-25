Из-за ситуации с вынужденными переселенцами по территории Украины многие остро поднимают вопросы по украинскому языку. Многих не устраивает, что украинцы продолжают говорить по-русски. Хотя есть и обратная сторона – многие русскоязычные украинцы страстно защищают свою землю и идут с голыми руками на вражеские танки.

Важно Украинская – крутая: Дурнев, жена Павлика, Тринчер и другие переходят на государственный язык

Такой дисбаланс в обществе принялась объяснять Наталья Карпа. По ее мнению, речь сейчас актуальна, ведь когда, как не во время захватнической войны России, начать переходить на свой государственный украинский язык.

Я против того, когда что-то делают "принудительно-подневольно", когда заставляют и насаждают! Я за то, когда вызывают искреннее восхищение, чувство причастности к чему-то крайне важному и исторически значимому, когда сеют зернышки любви и ощущение своего "родного", так возможно когда-то отобранного, забытого, но все равно зашифрованного в ДНК народа к которому ты принадлежишь!

– говорит артистка.

Она добавила, что украинский язык входит в первую тройку благозвучных языков мира, однако по данным 2020 года, родным украинский язык считают 73% украинцев, однако общаются им только 53%. Однако Наталья Карпа понимает, почему так, ведь, как рассказывала ее бабушка Наталья, многих представителей украинской интеллигенции репрессировали, а вместо них привезли русскоговорящих, чтобы вытеснить язык.

Ибо нет языка – нет народа! Умирает речь – исчезает народ! И да, исторически сложилось, что русский очень крепко укоренился в нашем государстве! Вы увидите поляка, который говорит на польском, вы услышите немца, который говорит на немецком, вы спросите украинца, а он ответит на русском… И да, это не его вина… Но сейчас эти ошибки истории нужно исправлять!

– подчеркивает звезда.

Важно: согласно результатам последнего опроса группы "Рейтинг", 83% украинцев хотят, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах.