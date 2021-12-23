Офіційну причину смерті Жори Корольова ще не повідомили. Багато джерел, у тому числі польські видання, стверджують, що у хореографа були проблеми із серцем.
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Як відомо, у день смерті Корольов мав йти на тренування, однак його стан здоров'я погіршився. Танцюриста знайшла його подруга, яка одразу викликала медиків. Лікарі намагались реанімувати артиста, але вже було надто пізно.
Помер танцівник Жора Корольов / Фото з інстаграму зірки
Що відомо про Жору Корольова?
- Жора Корольов народився 6 жовтня 1987 року в Одесі. З 8 років хлопець почав займатись танцями. Хобі Корольова переросло у професію і вже у 15-річному віці він поїхав до Німеччини, звідки у 2003 році перебрався до Польщі.
- Хореограф професійно займався латиноамериканськими танцями й у 2016 році його запросили до участі в польській версії "Танців із зірками".
- Також чоловік випробовував себе в акторському мистецтві і зіграв чимало ролей у серіалах і фільмах.