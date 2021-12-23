Офіційну причину смерті Жори Корольова ще не повідомили. Багато джерел, у тому числі польські видання, стверджують, що у хореографа були проблеми із серцем.

До слова Помер соліст легендарного квартету Il Divo Карлос Марін

Як відомо, у день смерті Корольов мав йти на тренування, однак його стан здоров'я погіршився. Танцюриста знайшла його подруга, яка одразу викликала медиків. Лікарі намагались реанімувати артиста, але вже було надто пізно.



Помер танцівник Жора Корольов / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про Жору Корольова?