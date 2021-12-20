Як було відомо раніше, стан Карлоса Маріна погіршився і його госпіталізували в одну із британських клінік. Співак впав у кому й більше з неї не вийшов. Якою недугою хворів Марін досі невідомо, адже таку інформацію члени Il Divo не розголошували.
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Свої співчуття стосовно втрати Карлоса Маріна вже висловили учасники квартету Il Divo, з якими він плідно співпрацював 17 років.
Карлос Марін та інші учасники Il Divo / Фото Getty Images
На своїй сторінці у Твітер музиканти написали, що зараз почуваються спустошеними й втрата Карлоса стала дуже сильним ударом для них.
З важким серцем повідомляємо вам, що наш друг і партнер Карлос Марін пішов із життя. За ним будуть сумувати його друзі, родина та шанувальники. Ніколи не буде іншого голосу чи духу, як у Карлоса,
– написали у скорботній публікації Il Divo.
Що відомо про квартет Il Divo
- Il Divo є інтернаціональним квартетом, у склад якого входять Девід Міллер, Себастьян Ізамбар, Урс Бюлер та вже покійний Карлос Марін. Усі учасники гурту виконували композиції оперними голосами, за що дуже й полюбились публіці.
- Дебютний альбом Il Divo випустили 2004 році й він одразу опинився на перших місцях престижних національних чартів.
Виступ квартету Il Divo: дивіться відео онлайн
- У наступному році 2005 році квартет випустив у світ диск Ancora, який зайняв 1 сходинку у Великій Британії і США.
- До слова, група записує пісні англійською, іспанською, італійською, латинською та французькою мовами.
- У 2006 році Il Divo зачислили у книгу рекордів Гіннеса як найуспішніший комерційний міжнародний поппроєкт.