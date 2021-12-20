Як було відомо раніше, стан Карлоса Маріна погіршився і його госпіталізували в одну із британських клінік. Співак впав у кому й більше з неї не вийшов. Якою недугою хворів Марін досі невідомо, адже таку інформацію члени Il Divo не розголошували.

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Свої співчуття стосовно втрати Карлоса Маріна вже висловили учасники квартету Il Divo, з якими він плідно співпрацював 17 років.



Карлос Марін та інші учасники Il Divo / Фото Getty Images

На своїй сторінці у Твітер музиканти написали, що зараз почуваються спустошеними й втрата Карлоса стала дуже сильним ударом для них.

З важким серцем повідомляємо вам, що наш друг і партнер Карлос Марін пішов із життя. За ним будуть сумувати його друзі, родина та шанувальники. Ніколи не буде іншого голосу чи духу, як у Карлоса,

– написали у скорботній публікації Il Divo.

Що відомо про квартет Il Divo

Il Divo є інтернаціональним квартетом, у склад якого входять Девід Міллер, Себастьян Ізамбар, Урс Бюлер та вже покійний Карлос Марін. Усі учасники гурту виконували композиції оперними голосами, за що дуже й полюбились публіці.

Дебютний альбом Il Divo випустили 2004 році й він одразу опинився на перших місцях престижних національних чартів.

Виступ квартету Il Divo: дивіться відео онлайн