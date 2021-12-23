Официальную причину смерти Жоры Королева еще не сообщили. Многие источники, в том числе польские издания, утверждают, что у хореографа были проблемы с сердцем.

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Как известно, в день смерти Королев должен был идти на тренировку, однако его состояние здоровья ухудшилось. Танцора нашла его подруга, которая сразу вызвала медиков. Врачи пытались реанимировать артиста, но уже было слишком поздно.

Умер танцовщик Жора Королев / Фото из инстаграма звезды

Что известно о Жоре Королеве?