Королівська сім'я назвала дату похорону Єлизавети: цей день буде вихідним
Джерело:The Royal Family
Король Чарльз III підписав указ, в якому оголосив день похорону Єлизавети II - вихідним. У королівській сім'ї офіційно повідомили, що це буде у понеділок 19 вересня.
Велика Британія перебуває у траурі та скорботі через смерть Єлизавети II. Менш ніж за два тижні повинен відбутися похорон королеви.
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Коли може бути похорон Єлизавети II
Британське видання The Guardian повідомило, що поховання королеви Єлизавети II, найімовірніше, відбудеться у понеділок, 19 вересня. Адже тоді завершиться 10 днів трауру у державі. Однак наразі ця дата непідтверджена – офіційно її має повідомити Букінгемський палац.
На церемонії оголошення королем Чарльз III затвердив важливе розпорядження, що стосувалось похорону королеви. Він вирішив, що цей день буде вихідним.
Яким буде похорон королеви
- Єлизавета II мирно померла у Балморалі, тому її тіло готують відправити до Лондона. Труна з тілом королеви буде встановлена на катафалку у Вестмінстер-холі, найстарішій частині Вестмінстерського палацу. на катафалку посеред зали. Покійну Її Величність постійно охоронятимуть загони Охоронців королеви, Пішої Гвардії або Кінного Полку Придворної Кавалерії. Протягом кількох днів британці матимуть можливість попрощатися з королевою.
- Сам похорон відбуватиметься у Вестмінстерському абатстві. Він трохи відрізнятиметься від прощання з принцом Філіпом, бо проходитиме на державному рівні. В абатстві пройде панахида, після чого труна відправиться в каплицю Святого Георгія. Там свого часу проходила поминальна служба за принцом Філіпом. Труна королеви буде поруч з труною принца Філіпа – у меморіальній каплиці короля Георга VI.