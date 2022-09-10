Королівська сім'я назвала дату похорону Єлизавети: цей день буде вихідним

Король Чарльз III підписав указ, в якому оголосив день похорону Єлизавети II - вихідним. У королівській сім'ї офіційно повідомили, що це буде у понеділок 19 вересня.

Велика Британія перебуває у траурі та скорботі через смерть Єлизавети II. Менш ніж за два тижні повинен відбутися похорон королеви.

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Коли може бути похорон Єлизавети II

Британське видання The Guardian повідомило, що поховання королеви Єлизавети II, найімовірніше, відбудеться у понеділок, 19 вересня. Адже тоді завершиться 10 днів трауру у державі. Однак наразі ця дата непідтверджена – офіційно її має повідомити Букінгемський палац.

На церемонії оголошення королем Чарльз III затвердив важливе розпорядження, що стосувалось похорону королеви. Він вирішив, що цей день буде вихідним.

Яким буде похорон королеви