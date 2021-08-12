Померла Уна Стаббс – зірка серіалу "Шерлок"
Джерело:BBC
Пішла з життя англійська акторка і танцівниця Уна Стаббс. Вона прославилась завдяки ролі місіс Хадсон у телесеріалі "Шерлок". Зірка померла у віці 84 роки після важкої хвороби.
Померла Уна Стаббс
Англійська акторка та танцівниця Уна Стаббс пішла з життя в Единбурзі, в колі своєї сім'ї. Причиною називають тривалу хворобу, з якою знаменитість боролась кілька місяців.
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Уні Стаббс було 84 роки. Менеджерка зірки повідомила, що "буде дуже сумувати за нею і завжди пам'ятати її".
Мама сьогодні спокійно померла разом із сім'єю, яка її оточувала, в Единбурзі. Ми просимо конфіденційності та розуміння в цей найважчий і сумний час,
– повідомили також діти акторки.
Уна Стаббс на зйомках "Шерлока" / Фото Getty Images
Що відомо про Уну Стаббс
Уна Стаббс народилась у Лондоні. Вона дебютувала на телебаченні як танцівниця, а вже згодом розпочала кар'єру акторки. Зокрема, вона зіграла у фільмі з Кліффом Річардом "Літні канікули" (1963).
Уна Стаббс зіграла роль місіс Хадсон у серіалі "Шерлок" разом з Бенедиктом Камбербетчем, чим стала дуже популярною. Загалом знаменитість зіграла роль у понад 50 фільмах та серіалах:
- "Суто англійські вбивства",
- "Міс Марпл Агати Крісті",
- "Доки смерть нас не розлучить",
- "Найгірша відьма",
- "Дивний випадок із собакою вночі",
- "Викличте акушерку",
- "Даррелл",
- "Шоу Кетрін Тейт",
- "Готель "Фолтена Тауерс"",
- "Холодна лавка всякої всячини",
- "Ангел".