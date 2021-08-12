Умерла Уна Стаббс

Английская актриса и танцовщица Уна Стаббс ушла из жизни в Эдинбурге, в кругу своей семьи.

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Уне Стаббс было 84 года. Менеджер звезды сообщила, что "будет очень скучать по ней и всегда помнить ее".

Мама сегодня спокойно умерла вместе с семьей, которая ее окружала, в Эдинбурге. Мы просим конфиденциальности и понимания в это самое трудное и печальное время,
– сообщили также дети актрисы.

Уна Стаббс
Уна Стаббс на съемках "Шерлока" / Фото Getty Images

Что известно об Уне Стаббс

Уна Стаббс родилась в Лондоне. Она дебютировала на телевидении как танцовщица, а уже впоследствии начала карьеру актрисы. В частности, она сыграла в фильме с Клиффом Ричардом "Летние каникулы" (1963).

Уна Стаббс сыграла роль миссис Хадсон в сериале "Шерлок" вместе с Бенедиктом Камбербэтчем, благодаря чему стала очень популярной. В общем знаменитость сыграла роли в более чем 50 фильмах и сериалах:

  • "Чисто английские убийства",
  • "Мисс Марпл Агаты Кристи",
  • "Пока смерть не разлучит нас",
  • "Самая плохая ведьма",
  • "Загадочное ночное убийство собаки",
  • "Вызовите акушерку",
  • "Дарреллы",
  • "Шоу Кэтрин Тейт",
  • "Отель "Фолти Тауэрс"",
  • "Холодная лавка всякой всячины",
  • "Ангел".