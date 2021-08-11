Сумну звістку про відхід у вічність Патрісії (Пат) Хічкок О'Коннел сповістила її молодша донька Кеті Фіала. Причину смерті акторки жінка не повідомила.

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Що відомо про Патрісію Хічкок О'Коннел?

Патрісія Хічкок народилася у столиці Великої Британії – Лондоні в липні 1928 року. Дівчинка стала першою і єдиною дитиною у шлюбі кінорежисера Альфреда Хічкока та його дружини кіномонтажерки Альми Ревіль.



Патрісія Хічкок разом із батьком Альфредом / Фото Pinterest

Виростаючи у сім'ї кіномитців, Пат також захотіла стати акторкою і вже у 1942 році дебютувала на Бродвеї. Першими роботами актриси були комедійні спектаклі "Одинокий" і "Віолет".

Вперше жінка увійшла в сферу серйозного кінематографу у 1950 році, коли почала зніматись у роботі свого батька "Страх сцени". Пізніше Патриція Хічкок також з'являлася в інших фільмах режисера – "Незнайомці в поїзді" і "Психо".