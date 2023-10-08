Зеленський щиро відреагував на смерть Ніни Матвієнко: "Вічно житиме у нашій культурі і пам’яті"

8 жовтня померла легендарна співачка Ніна Матвієнко. Весь український шоубізнес скорбить через цю велику втрату. На смерть Матвієнко відреагував і Володимир Зеленський.

Президент України вшанував пам'ять співачки. Зірковий бомонд сьогодні ділиться фото з Ніною Матвієнко, пригадуючи роботу та спілкування з нею.

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Володимир Зеленський захопився голосом Матвієнко та зазначив, що овації від її унікального співу лунали в залах по всій Україні та багатьох інших місцях планети.

З нами назавжди залишаться її неперевершений автентичний і справді магічний голос, її народні ліричні та обрядові пісні. Її "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"… Все це житиме вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті,

– заявив президент.

Глава держави також висловив щирі співчуття рідним і близьким Матвієнко.



Зеленський опублікував фото Матвієнко / Світлина з його телеграм-каналу

Померла Ніна Матвієнко: коротко