Проте популярність далася Матвієнко нелегко – за цим стоїть важка і наполеглива праця. 24 Канал зібрав найвідоміші пісні у виконанні легендарної співачки.

Не пропустіть Не стало Ніни Матвієнко: яким був життєвий та творчий шлях легендарної співачки

Ніна Матвієнко стала справжньою іконою української естради. Її відзначили кількома нагородами – Народною артисткою України, лауреаткою Державної премії УРСР та Героєм України. Вона зачаровувала глядачів зі сцени своїм неймовірним голосом.

Популярною співачка стала завдяки виконанню народних пісень. Серед репертуару Матвієнко – понад 250 пісень і творів українських композиторів: колядки, щедрівки, веснянки, весільні, колискові, псалми, історичні, про кохання та родинне життя тощо.

Найкращі пісні у виконанні Ніни Матвієнко

Чи не найвідомішою піснею співачки є "Чарівна скрипка" ("Сіла птаха"), композитором якої є Юрій Рибчинський. У ній поєднані мудрі слова, чарівна музика і неймовірний голос Матвієнко.

Ніна Матвієнко – "Чарівна скрипка": дивіться відео онлайн

Вперше пісня "Квітка душі" Матвієнко виконала у 2004 році у мюзиклі "Сорочинський ярмарок". Пісні описує чарівні українські пейзажі та звернення до Бога.

Ніна Матвієнко – "Квітка душі": дивіться відео онлайн

Матвієнко вважають гуру народного співу в Україні. Вона надала пісні "Летіла зозуля" особливого звучання.

Ніна Матвієнко – "Летіла зозуля": дивіться відео онлайн

"Ой летіли дикі гуси" – це українська пісня була написана у 1969 році. Слова написав Юрій Рибчинський, музику стилізував український композитор Ігор Поклад. Ця пісня у виконанні Матвієнко завжди торкалася душі.

Ніна Матвієнко – "Ой летіли дикі гуси": дивіться відео онлайн

Голос Ніни Матвієнко дійсно вражав. У її виконанні рядки "Котику сіренький, котику маленький, котку волохатий, не ходи по хаті" звучать дійсно казково.

Ніна Матвієнко – "Колискова": дивіться відео онлайн

"Ой у вишневому саду" чи не найвідоміша українська народна пісня у виконанні Ніни Матвієнко. Її голос надає пісні романтичного забарвлення – звучить наче рідний голос матері.

Ніна Матвієнко – "Ой у вишневому саду": дивіться відео онлайн

Померла Ніна Матвієнко: коротко