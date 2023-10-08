"Коли найважче, українці мужніють": 10 сильних цитат Матвієнко про війну, Україну і перемогу

Україні не можуть змиритися з раптовою смертю Ніни Матвієнко. Народна артистка пішла з життя 8 жовтня. Її всі любили і називали душею української пісні.

Ніні Митрофанівній за два дні мало б виповнитися 76 років. Вона мала казковий голос та щире серце. 24 Канал зібрав цитати Ніни Матвієнко.

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Про війну, Україну та захисників

"Я була здивована тим, що це сталося так швидко і вночі, як фашисти, як справжні бандити… І що вони мололи всі ці роки? Як могли розповідати, що ми брати і сестри? За що все це?... Це сарана, яка сьогодні знищує все живе".

"На російських окупантів кажу "падлюки, падли". Матюкнулася пару разів, але пішла покаялася. Батюшка дуже сміявся, він не вірив, що я можу таке казать. Довели ж, правда? Довели!"

"В українців є така харизматичність – коли найважче, вони мужніють , вони збираються докупи, і не панікують. Це – наше щастя, це – наш вихід із ситуації".

, вони збираються докупи, і не панікують. Це – наше щастя, це – наш вихід із ситуації". "Сьогодні ми дивуємо світ… духом, незламністю та патріотизмом! Такого ще світ не бачив! І ми їх навчимо, як любити свої землі!".

"Нікуди не поїду, ні за які гроші, ні за які мільйони. Там така ностальгія! Я була в Нью-Йорку 1,5 місяці в 1995 році, але так хотіла додому ! Україна є Україна, комусь і тут потрібно жити. Тут мій Бог, мені здається, тільки тут він є, і я з ним тільки тут можу поспілкуватися".

! Україна є Україна, комусь і тут потрібно жити. Тут мій Бог, мені здається, тільки тут він є, і я з ним тільки тут можу поспілкуватися". "Я ще ніколи так не сумувала за Україною. Україна – вона ж земля-мати, і ми також матері – повинні бути разом зі своєю матір'ю. Помогти молитись за наших синів. Ми той тил, який повинен сьогодні стояти на сторожі наших дітей".

Матвієнко висловлювалася і про українських захисників.

"У мене з’явилося стільки любові – повний мішок! Таких почуттів у мене ще не було. Любов виходить навіть через сльози, і це правильно. Нехай вони омивають серця наших хлопців, справжніх синів! Я так їх усіх люблю, пишаюся і щодня молюся".

Народна артистка України дуже чекала перемоги. Вона зізнавалася, як би хотіла прожити цей момент.

"Вийду на вулицю, де обніматиму та цілуватиму всіх людей навколо! Скажу кожному, як я його люблю, як люблю український народ! Я знаю, вже й пташки співають. Це вони несуть весну, несуть нам надію! І зовсім скоро ми переможемо!".

Про українських жінок та мову

"Гадаю, що від нас, від жінок, залежить сьогодні багато. Тому, дівчата, тримаємо хвіст трубою, як кажуть, тримаємо тил. Сльоза має бути, бо ми живі люди. Але має бути та душа, яка покладає велику надію на перемогу, щоб нашим хлопцям було тепліше".

"Я колись думала, що ми ніколи не вийдемо з цього рабства. Коли українська мова зневажалась, нею менше і менше стали говорити. Кожна країна говорить своєю мовою. А в нас якісь були половинчасті – одні так говорять, інші так. Тепер я зрозуміла, що воскресла Україна. Воскресла у мові, воскресла духом".

Говорила Ніна Матвієнко і про почуття провини під час повномасштабної війни:

"Пам’ятаю, що я їхала з Польщі в Україну. За півтори доби у мене були опухлі ноги. Я розуміла, що я ступаю, і дуже боляче, але було стільки щастя, що я на своїй землі вже! Я наче вибачилась перед Україною, що я поїхала".

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