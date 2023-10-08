Нине Митрофановной за два дня должно было исполниться 76 лет. У нее был сказочный голос и искреннее сердце. 24 Канал собрал цитаты Нины Матвиенко.

Интересно Не стало Нины Матвиенко: каким был жизненный и творческий путь легендарной певицы

О войне, Украине и защитниках

"Я была удивлена тем, что это произошло так быстро и ночью, как фашисты, как настоящие бандиты... И что они мололи все эти годы? Как могли рассказывать, что мы братья и сестры? За что все это?... Это саранча, которая сегодня уничтожает все живое".

"На русских окупантов говорю "подлеци, падлы". Материлась пару раз, но ушла покаявшаяся. Батюшка очень смеялся, он не верил, что я могу такое говорить. Довели же, правда? Довели!"

"У украинцев есть такая харизматичность – когда тяжелее всего, они мужествуют , они собираются вместе, и не паникуют. Это – наше счастье, это – наш выход из ситуации".

, они собираются вместе, и не паникуют. Это – наше счастье, это – наш выход из ситуации". "Сегодня мы удивляем мир… духом, несгибаемостью и патриотизмом! Такого еще мир не видел! И мы их научим, как любить свои земли!"

"Никуда не поеду, ни за какие деньги, ни за какие миллионы. Там такая ностальгия! Я была в Нью-Йорке 1,5 месяца в 1995 году, но так хотела домой ! Украина есть Украина, кому-то и здесь нужно жить. Здесь мой Бог, мне кажется, только здесь он есть, и я с ним только здесь могу пообщаться.

! Украина есть Украина, кому-то и здесь нужно жить. Здесь мой Бог, мне кажется, только здесь он есть, и я с ним только здесь могу пообщаться. "Я еще никогда так не скучала по Украине. Украина – она же земля-мать, и мы тоже матери – должны быть вместе со своей матерью. Помочь молиться за наших сыновей. Мы тот тыл, который должен сегодня стоять на страже наших детей ".

Матвиенко высказывалась и об украинских защитниках.

"У меня появилось столько любви – полный мешок! Таких чувств у меня еще не было. Любовь выходит даже из-за слез, и это правильно. Пусть они омывают сердца наших ребят, настоящих сыновей! Я так их всех люблю, горжусь и каждый день молюсь ".

Народная артистка Украины очень ждала победы. Она признавалась, как хотела бы прожить этот момент.

"Выйду на улицу, где буду обнимать и целовать всех людей вокруг! Скажу каждому, как я его люблю, как люблю украинский народ! Я знаю, уже и птички поют. Это они несут весну, несут нам надежду! И совсем скоро мы победим!" .

Об украинских женщинах и языке

"Думаю, что от нас, от женщин, зависит сегодня много. Поэтому, девушки, держим хвост трубой, как говорится, держим тыл. Слеза должна быть, потому что мы живые люди. Но должна быть та душа, которая возлагает большую надежду на победу, чтобы нашим ребятам было теплее".

"Я когда-то думала, что мы никогда не выйдем из этого рабства. Когда украинский язык презирали, им меньше и меньше стали говорить. Каждая страна говорит на своем языке, а у нас какие-то были половинчатые – одни так говорят, другие так. Теперь я поняла, что воскресла Украина. Воскресла в языке, воскресла духом".

Говорила Нина Матвиенко и о чувствах вины во время полномасштабной войны:

"Помню, что я ехала из Польши в Украину. За полтора суток у меня были опухшие ноги. Я понимала, что я ступаю, и очень больно, но было столько счастья, что я на своей земле уже! Я словно извинилась перед Украиной, что я уехала".

Обратите внимание Лучшие песни Нины Матвиенко, покорившие сердца украинцев: подборка чувственных видео

Другие цитаты Нины Матвиенко