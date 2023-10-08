Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Ніною Матвієнко

8 жовтня пішла з життя Ніна Матвієнко. Її смерть шокувала український шоубізнес. Донька співачки Тоня Матвієнко повідомила, коли українці зможуть попрощатися з народною артисткою України.

Провести Ніну Матвієнко в останню дорогу зможуть всі бажаючі. Прощання відбудеться вже цього тижня.

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Донька співачки Тоня вийшла до підписників та повідомила, що прощання з Ніною Матвієнко відбудеться 11 жовтня – з 11:00 до 13:00.

Прощання з мамою буде в середу, 11 жовтня, у Національній філармонії України,

– відповіла Тоня.

Всі близькі, шанувальники та друзі зможуть віддати честь та попрощатися з народною артисткою, як апідкорила серця багатьох людей по всьому світу.



Тоня Матвієнко розповіла про прощання з мамою / Скриншот з її інстаграм-сторіс

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