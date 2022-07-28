Алан Бадоєв з тугою розповів, чи був з мамою в останні дні її життя

Майже 2 місяці тому режисер Алан Бадоєв втратив маму Антоніну. Він розповів, як пережив гірку новину і чи усвідомив її смерть.

Наприкінці травня померла мама українського режисера та кліпмейкера Алана Бадоєва. Він розповів, що зміг з нею попрощатися.

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Алан Бадоєв про маму

Так, мені вдалося бути з мамою у її останні дні. Для мене це дуже тяжкий досвід. Мабуть, я ще й не усвідомив до кінця, що її немає,

– зізнався режисер.

Алан Бадоєв також поділився спогадом про маму Антоніну.

"Не можу зрозуміти, як люди старіють. Сильно запам'ятав її руки. Навіть наприкінці шляху вони залишилися найніжнішими, таких більше немає в жодної жінки з тих, котрих я знаю".



Мама Алана Бадоєва / Фото з інстаграму Алана Бадоєва

Алан Бадоєв сумує за татом

, Алан Бадоєв й раніше ділився спогадами про маму. Режисер попросив й надалі його оберігати. "Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках. Я дуже люблю тебе. Мамочко, ти подарувала стільки щастя та тепла. Я вірю, що твоя енергія вже в польоті й незабаром ти здобудеш нову можливість бути частиною живого. Прошу оберігай нас і приходь у важкі хвилини хоч дощем, хоч квіткою, що розпустилася під снігом".

Режисер родом з Горлівки, тож багато його родичів чи то переїхав до росії, чи залишився в Україні. Його мама й тато переїхали до центру України у 2013 році.

"Тато живе недалеко від Києва. Я завжди сумую за ним, навіть якщо ми не бачимося всього тиждень. Адже він моя остання стіна, єдина людина, поряд з якою я все ще почуваюся дитиною".