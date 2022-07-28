В конце мая скончалась мама украинского режиссера и клипмейкера Алана Бадоева. Он рассказал, что смог с ней попрощаться.
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Алан Бадоев о маме
Да, мне удалось быть с мамой в ее последние дни. Для меня это очень трудный опыт. Пожалуй, я еще и не осознал до конца, что ее нет,
– признался режиссер.
Алан Бадоев также поделился воспоминанием о маме Антонине.
"Не могу понять, как люди стареют. Сильно запомнил ее руки. Даже в конце пути они остались самыми нежными, таких больше нет ни у одной из тех, которых я знаю".
Мама Алана Бадоева / Фото из инстаграма Алана Бадоева
Алан Бадоев скучает по папе
Режиссер родом из Горловки, поэтому многие его родственники то ли переехали в Россию, то ли остались в Украине. Его мама и папа переехали в центр Украины в 2013 году.
"Папа живет недалеко от Киева. Я всегда скучаю по нему, даже если мы не видимся всего неделю. Ведь он моя последняя стена, единственный человек, рядом с которым я все еще чувствую себя ребенком".