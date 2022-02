Про відхід у вічність королеви фанку підтвердила її близька подруга Даніель Маджіо, яка протягом років працювала із зіркою. Відомо, що Бетті Девіс померла за природних причин.

Читайте Помер український сценарист та кінорежисер Геннадій Тарасуль

"Я спустошена смертю моєї дорогої подруги, авторки новаторських пісень, співачки та продюсерки Бетті Девіс. Коли вона покинула цей фізичний світ не було болю, ні страху. Знайомство з нею було величезною честю в моєму житті. Я люблю тебе, Бетті. Твоя музика та дух житимуть вічно",

– написала у твіттері подруга співачки.



Померла співачка Бетті Девіс / Фото Getty Images

Бетті Девіс вважають однією із найяскравіших виконавиць у стилях фанк та соул. Творчість жінки надихала інших відомих зірок, як Принц, Мадонна та Джанет Джексон. Феномен Девіс був в тому, що знаменитість пробула у сфері музики доволі мало, проте залишила легіон шанувальників та значний доробок, зокрема три альбоми, які вона випустила між 1973 та 1975 роками.

Betty Davis – Just shut off the light: дивіться кліп онлайн

Що відомо про фанк-співачку Бетті Девіс?