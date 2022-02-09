Про втрату одного із найстарших членів Одеського відділення НСКУ Геннадія Тарасулі сповістили його колеги. Причину смерті режисера й час прощання з ним ще не оголосили.
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"Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної найвищої іменної нагороди – "Легенда Одеської кіностудії", яку вручали тим, хто присвятив життя створенню та зміцненню слави Чорноморського Голлівуду",
– написали у скорботному дописі представники Одеського відділення НСКУ.
Помер Геннадій Тарасуля / Фото Pexels
Що відомо про Геннадія Тарасулю?
- Видатний режисер народився 20 січня 1935 року в родині військовослужбовця. Закінчив Одеський політехнічний інститут у 1959 році.
- Геннадій Тарасуль мріяв долучитись до сфери кінематографу, тож вирішив працювати в Одеській кіностудії режисером і сценаристом. Чоловік дебютував працюючи з Кірою Муратовою над стрічкою "Короткі зустрічі".
- Окрім цього Тарасуль був режисером таких фільмів: "Випадок із слідчої практики", "Валерка, Ремка + ...", "Довгі проводи", "Фантазії Веснухіна".
- Як сценарист Геннадій Львович долучився до створення таких фільмів: "Відповідна міра", "Гені – зірка далека і близька".
- У чоловіка є син – Олександр Тарасуль, який також є відомим українським сценаристом.