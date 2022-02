Об уходе в вечность королевы фанка подтвердила ее близкая подруга Даниэль Маджио, работавшая в течение многих лет со звездой. Известно, что Бетти Дэвис умерла по естественным причинам.

Читайте также Умер украинский сценарист и кинорежиссер Геннадий Тарасуль

"Я опустошена смертью моей дорогой подруги, автора новаторских песен, певицы и продюссера Бетти Дэвис. Когда она покинула этот физический мир не было боли, ни страха. Знакомство с ней было огромной честью в моей жизни. Я люблю тебя, Бетти. Твоя музыка и дух будут жить вечно",

– написала в твиттере подруга певицы.

Умерла певица Бетти Дэвис / Фото Getty Images

Бетти Дэвис считается одной из самых ярких исполнительниц в стилях фанк и соул. Творчество женщины вдохновляло других известных звезд, как Принц, Мадонна и Джанет Джексон. Феномен Дэвис был в том, что знаменитость пробыла в сфере музыки довольно мало, однако оставила легион поклонников и значительное наследие, в том числе три альбома, которые она выпустила между 1973 и 1975 годами.

Betty Davis – Just shut off the light: смотрите клип онлайн

Что известно о фанк-певице Бетти Дэвис?