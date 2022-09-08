Більше такої не буде: реакція зірок на смерть королеви Єлизавети II

8 вересня з життя пішла 96-річна королева Великої Британії Єлизавета II. Вона стала монархом, який правив найдовше в історії держави. В мережі вже з’явилися перші реакції знаменитостей на смерть королеви Єлизавети II.

Королева померла вдень у резиденції Балморал, що у Шотландії, передає 24 канал. Зранку її взяли під медичний контроль, оскільки лікарі були дуже занепокоєні її станом здоров’я.

Важливо Померла королева Великої Британії Єлизавета II – вона правила 70 років

Вже в обід в мережі з’явилися повідомлення, що до замку Балморал прибули принц Чарльз та його дружина Камілла, принц Ендрю, Едвард та його дружина Софі. Також до замку прибув внук Вільям та брат Гаррі.

Смерть Єлизавети II сколихнула увесь світ. У мережі вже з’явилися перші реакції іноземних та українських знаменитостей.

Оззі Осборн

"Я оплакую свою країну з приводу смерті нашої найбільшої королеви. З важким серцем я кажу, що думка про Англію без королеви Єлизавети II є руйнівною", – зазначив співак.

До слова Померла Єлизавета ІІ: біографія легендарної монархині

Пірс Морган

"Зараз я веду пряму трансляцію дуже сумної смерті Її Величності Королеви. Надішліть свою шану та спогади про цю чудову жінку", – написав британський телеведучий.

Нікі Мінаж

Мік Джаггер

"За все моє життя Її Величність Королева Єлизавета II завжди була поруч. Я пам’ятаю, як у дитинстві дивився по телевізору яскраві моменти її весілля. Я пам’ятаю її як прекрасну молоду леді, дуже улюблену бабусю нації. Мої глибокі співчуття королівській родині", – написав музикант.

Варто знати Єлизавета II померла: все, що відомо зараз

Віра Вонг

Вікторія Бекхем

"Сьогодні дуже сумний день не лише для нашої країни, а й для всього світу. Я глибоко сумую з приводу смерті нашого улюбленого монарха, Її Величності Королеви. Її пам’ятають за її непохитну відданість і службу, і мої думки з королівською родиною в цей неймовірно сумний час", – написала дизайнерка.

Ольга Фреймут

"Королева Єлизавета померла. Остання і єдина Королева. Більше такої не буде. Неповторна і рідна", – написала телеведуча.



а

Андрій Бєдняков

Український телеведучий опублікував світлину королеви Єлизавети II у молодості зі словами "Епоха".

Юрій Горбунов

"Прощавай навіть не одна епоха!! Єлизавета друга підтримувала Україну в війні проти росії!! Прощавай!! Ти була по-справжньому Великою!! На жаль ніхто не вічний! RIP", – написав телеведучий.

Дзідзьо

Андре Тан

"Вона правила 70 років. Найстаріший монарх у світі та справжня ікона стилю свого часу. Мої щирі співчуття королівській родині та всьому народу Великобританії!", – написав дизайнер.