О смерти известной певицы сообщил ее представитель. Тина Тернер умерла в собственном доме в Швейцарии.

Мир потерял легенду музыки

Тина Тернер – певица, автор песен, актриса и танцовщица, обладательница восьми премий "Грэмми". Ее называли "королевой рок-н-ролла" за артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность. После продолжительной болезни сердце артистки остановилось.

Тина Тернер, "Королева рок-н-ролла" мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни. Ее сердце остановилось в доме в Кюснахте, вблизи Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет легенду музыки и пример для подражания,

– сообщил представитель певицы.

О смерти артистки сообщили на ее странице в сети.

Артистка родилась в США, однако позже получила гражданство Швейцарии, где жила в последние годы. Впервые заговорили о популярности Тины Тернер в 1960 годах, когда она вместе с бывшим мужем Айком Тернером исполнила песню "River Deep, Mountain High".

Легендарная артистка была одной из самых популярных рок-певиц в мире благодаря ряду хитов, в частности "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" и "What's Love Got to Do With It". В свое время журнал "Rolling Stone" назвал Тину Тернер одной из величайших певиц современности.

Одна из самых популярных песен легенды "What's Love Got to Do With It"

Тина Тернер в 2013 году в третий раз вышла замуж. Через две недели после свадьбы "королева рок-н-ролла" пережила инсульт – артистка училась заново ходить.

Через 3 года, в 2016 году, артистку снова настигла болезнь – у нее обнаружили рак кишечника. Тина Тернер проходила тяжелое лечение, которое нанесло серьезный ущерб ее почкам. После этого она хотела покончить жизнь самоубийством. Ее спас муж, музыкальный продюсер Эрвин Бах – он пожертвовал свою почку и настоял на пересадке.

В последние годы Тина Тернер постоянно боролась и поддерживала жизнь.

Легендарная артистка связана и с Украиной. В свое время украинский боксер Владимир Кличко выходил на ринг под песню "The Best".

Тина Тернер "The Best": смотрите видео