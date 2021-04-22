Як повідомляється, артистка Темпест Сторм відійшла у вічність у своєму домі, в Лос-Анджелесі. Жінка боролась із деменцією й нещодавно перенесла операцію на бедрі, тож перебувала під постійним наглядом лікарів.

Також читайте Померла Гелен Маккрорі – зірка "Гаррі Поттера" та "Гострих картузів"

Танцівниця мала за плечима 60 років сценічної кар'єри й не збиралась її завершувати. Ще у своїх 80 років, зірка брала участь у різноманітних проєктах та була хедлайнером багатьох шоу.



Померла зірка бурлеску Темпест Сторм

Свої співчуття стосовно смерті Темпест Сторм вже висловила інша світська левиця та пошановувачка стилю бурлеск – Діта фон Тіз.

"Мені дуже прикро чути про відхід у вічність легенди бурлеску Темпест Сторм. Я завжди захоплювалась нею. Ніколи не забуду, коли вперше зустріла її на Glamourcon, це було на початку 90-х років. Фотографію, на якій вона написала свій автограф, я бережно зберігала всередині дверей моєї шафки у стриптиз-клубі", – скорботно написала Діта фон Тіз.

Що відомо про ікону бурлеску Темпест Сторм

Справжнє ім'я знаменитості – Енні Бланш Бенкс. Шлях своєї кар'єри Темпест Сторм почала ще у молодому віці, у 15 років. Вона покинула школу й втекла до Нью-Йорку, де працювала офіціанткою. Маючи гарну зовнішність, дівчина спробувала свої сили у стриптизі.

Однак, справжньою зіркою її почали називати з 1950-тих років. Отримавши славу, знаменитість офіційно змінює своє ім'я на Темпест Сторм, й в подальшому стає найдорожчою танцівницею жанру бурлеск. Усвідомлюючи шалену славу, жінка навіть застрахувала свій бюст на мільйон доларів.



Померла Темпест Сторм: особисте життя

Яскрава руда красуня швидко стала популярною у колах чоловіків й "закрутила" роман з королем рок-н-ролу Елвісом Преслі. Також відомо, що у Сторм були стосунки й з Джоном Кеннеді — ще до того, як він став президентом США. Танцівниця розповідала, що познайомилася з ним в 1957 році, коли він був сенатором.