Як повідомляється, артистка Темпест Сторм відійшла у вічність у своєму домі, в Лос-Анджелесі. Жінка боролась із деменцією й нещодавно перенесла операцію на бедрі, тож перебувала під постійним наглядом лікарів.

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Танцівниця мала за плечима 60 років сценічної кар'єри й не збиралась її завершувати. Ще у своїх 80 років, зірка брала участь у різноманітних проєктах та була хедлайнером багатьох шоу.

Померла зірка бурлеску Темпест Сторм
Померла зірка бурлеску Темпест Сторм

Свої співчуття стосовно смерті Темпест Сторм вже висловила інша світська левиця та пошановувачка стилю бурлеск – Діта фон Тіз.

"Мені дуже прикро чути про відхід у вічність легенди бурлеску Темпест Сторм. Я завжди захоплювалась нею. Ніколи не забуду, коли вперше зустріла її на Glamourcon, це було на початку 90-х років. Фотографію, на якій вона написала свій автограф, я бережно зберігала всередині дверей моєї шафки у стриптиз-клубі", – скорботно написала Діта фон Тіз.

Що відомо про ікону бурлеску Темпест Сторм

Справжнє ім'я знаменитості – Енні Бланш Бенкс. Шлях своєї кар'єри Темпест Сторм почала ще у молодому віці, у 15 років. Вона покинула школу й втекла до Нью-Йорку, де працювала офіціанткою. Маючи гарну зовнішність, дівчина спробувала свої сили у стриптизі.

Однак, справжньою зіркою її почали називати з 1950-тих років. Отримавши славу, знаменитість офіційно змінює своє ім'я на Темпест Сторм, й в подальшому стає найдорожчою танцівницею жанру бурлеск. Усвідомлюючи шалену славу, жінка навіть застрахувала свій бюст на мільйон доларів.

Померла Темпест Сторм особисте життя
Померла Темпест Сторм: особисте життя

Яскрава руда красуня швидко стала популярною у колах чоловіків й "закрутила" роман з королем рок-н-ролу Елвісом Преслі. Також відомо, що у Сторм були стосунки й з Джоном Кеннеді — ще до того, як він став президентом США. Танцівниця розповідала, що познайомилася з ним в 1957 році, коли він був сенатором.