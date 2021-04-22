Как сообщается, артистка Темпест Сторм отошла в вечность в своем доме, в Лос-Анджелесе. Женщина боролась с деменцией и недавно перенесла операцию на бедре, поэтому находилась под постоянным наблюдением врачей.

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Танцовщица имела за плечами 60 лет сценической карьеры и не собиралась ее завершать. Даже в свои 80 лет, звезда участвовала в различных проектах и была хедлайнером многих шоу.

Умерла звезда бурлеска Темпест Сторм

Свои соболезнования относительно смерти Темпест Сторм уже выразила другая светская львица и почитательница стиля бурлеск – Дита фон Тиз.

"Мне очень грустно слышать об уходе в вечность легенды бурлеска Темпест Сторм. Я всегда восхищалась ею. Никогда не забуду, когда впервые встретила ее на Glamourcon, это было в начале 90-х годов. Фотографию, на которой она написала свой автограф, я бережно хранила внутри двери моего шкафчика в стриптиз-клубе", – скорбно написала Дита фон Тиз.

Что известно об иконе бурлеска Темпест Сторм

Настоящее имя знаменитости – Энни Бланш Бэнкс. Путь своей карьеры Темпест Сторм начала еще в молодом возрасте, в 15 лет. Она покинула школу и сбежала в Нью-Йорк, где работала официанткой. Имея красивую внешность, девушка попробовала свои силы в стриптизе.

Однако настоящей звездой ее начали называть с 1950-х годов. Получив славу, знаменитость официально меняет свое имя на Темпест Сторм и в дальнейшем становится самой дорогой танцовщицей жанра бурлеск. Осознавая бешеную славу, женщина даже застраховала свой бюст на миллион долларов.

Умерла Темпест Сторм: личная жизнь

Яркая рыжая красавица быстро стала популярной в кругах мужчин и "закрутила" роман с королем рок-н-ролла Элвисом Пресли. Также известно, что у Сторм были отношения и с Джоном Кеннеди — еще до того, как он стал президентом США. Танцовщица рассказывала, что познакомилась с ним в 1957 году, когда он был сенатором.