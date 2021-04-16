Про смерть Гелен Маккрорі оголосив її чоловік-актор Деміен Льюїс, опублікувавши щемливий допис у твіттері. Він не став ділитися деталями хвороби, натомість зізнавшись, що зірка культового фентезі мирно померла вдома. В останні дні життя вона була оточена любов'ю сім'ї та друзів.

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Я з розбитим серцем повідомляю, що після героїчної битви з раком красива і могутня жінка Гелен Маккрорі померла. Вона померла так само як і жила. Безстрашно. Боже, як ми любимо її і знаємо, як нам пощастило, що вона була в нашому житті,

– емоційно написав чоловік зірки "Гаррі Поттера".

У Гелен Маккрорі залишилася двоє дітей – 12-річна донька Манон та молодший син Гуллівер, яких вона народила в шлюбі з Деміеном Льюїсом.

Фільмографія Гелен Маккрорі: