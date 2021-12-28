Сім'я Кері Г'юм повідомила ЗМІ, що її не стало вранці 27 грудня. Вона померла у своєму будинку в селищі Ваймате, що на Південному острові Нової Зеландії. Рідні письменниці відмовилися розголошувати причину смерті.

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Що відомо про Кері Г'юм

Зірка новозеландської літератури народилась у багатодітній родині, вона була найстаршою з шести дітей. Закінчивши школу, Кері Г'юм працювала збирачкою тютюну. Вона вступила на юридичний факультет, але через два роки покинула навчання і повернулась на роботу.

У 25 років Кері вирішила стати письменницею, а успіх прийшов до неї лише через 13 років. Вона стала відомою завдяки роману "Люди-Скелети", який побачив світ 1984 року. За нього авторка отримала престижну Букерівську премію та стала першою новозеландкою у списку лауреатів.

"Вона ніколи не хотіла слави, вона завжди була просто оповідачкою. Не йшлося про блиск і гламур, вона просто мала історії, якими поділилася", – зізнається племінник письменниці.

Зауважимо, роман "Люди-Скелети" розповідає про стосунки трьох людей – двох європейців та чоловіка з народу маорі. За сюжетом, події розгортаються на пляжах Південного острова Нової Зеландії, де виросла Кері Г'юм.