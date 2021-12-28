Семья Кэри Хьюм сообщила СМИ, что ее не стало утром 27 декабря. Она умерла в своем доме в поселке Ваймате, на Южном острове Новой Зеландии. Родные писательницы отказались разглашать причину смерти.

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Что известно о Кэри Хьюм

Звезда новозеландской литературы родилась в многодетной семье, она была самой старшей из шести детей. Окончив школу, Кэри Хьюм работала сборщицей табака. Она поступила на юридический факультет, но через два года бросила учебу и вернулась на работу.

В 25 лет Кэри решила стать писательницей, а успех пришел к ней только через 13 лет. Она стала известной благодаря роману "Люди-Скелеты", который увидел свет в 1984 году. За него автор получила престижную Букеровскую премию и стала первой новозеландкой в списке лауреатов.

"Она никогда не хотела славы, она всегда была рассказчицей. Речь не шла о блеске и гламуре, она просто имела истории, которыми поделилась", – признается племянник писательницы.

Заметим, роман "Люди-Скелеты" рассказывает об отношениях троих людей – двоих европейцев и мужчины из народа маори. По сюжету, события разворачиваются на пляжах южного острова Новой Зеландии, где выросла Кэри Хьюм.