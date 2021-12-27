Близькі Жана-Марка Валле повідомили журналістам, що він помер у своєму заміському будинку на околицях Квебеку. На жаль, невідомо, хто був поряд з режисером в останні хвилини його життя.
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В автора фільму "Далласький клуб покупців" залишилося двоє синів – Еміль та Алекс. З дружиною-письменницею він розлучився 15 років тому.
"Він був справжнім митцем, щедрим, люблячим хлопцем. Усі, хто з ним працював, не могли не помітити талант та уяву, якою він володів. Він був для мене другом, творчим партнером і старшим братом", – поділився кінопродюсер Натан Росс, який тісно співпрацював з Жаном-Марком Валле.
Що відомо про Жана-Марка Валле
- Його кінокар'єра розпочалася зі зйомок короткометражних фільмів та музичних відеокліпів. 1995 року він дебютував як режисер повнометражного фільму "Чорний список".
- Світ дізнався про Валле завдяки історичній драмі "Далласький клуб покупців", яка вийшла 2013 року. За цей фільм його номінували на Оскар.
- Він працював над першим сезоном серіалу "Велика маленька брехня", який був удостоєний премії Еммі.
- На його рахунку 16 фільмів, серед яких "Дика", "Молода Вікторія", "Кафе де Флор", "Гострі предмети" та інші.
- Жан-Марк Валле планував зняти ще один серіал для HBO – "Горила та птах", заснований на мемуарах Зака МакДермотта.