Близькі Жана-Марка Валле повідомили журналістам, що він помер у своєму заміському будинку на околицях Квебеку. На жаль, невідомо, хто був поряд з режисером в останні хвилини його життя.

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В автора фільму "Далласький клуб покупців" залишилося двоє синів – Еміль та Алекс. З дружиною-письменницею він розлучився 15 років тому.

"Він був справжнім митцем, щедрим, люблячим хлопцем. Усі, хто з ним працював, не могли не помітити талант та уяву, якою він володів. Він був для мене другом, творчим партнером і старшим братом", – поділився кінопродюсер Натан Росс, який тісно співпрацював з Жаном-Марком Валле.

Що відомо про Жана-Марка Валле