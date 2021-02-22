Популярна радянська і російська акторка Катерина Градова померла 22 лютого. Виконавиця ролі радистки Кет з фільму "17 миттєвостей весни" пішла з життя у віці 74 років. Акторка також відома роботою у стрічці "Місце зустрічі змінити не можна".

Причину смерті Катерини Градової не повідомляють. Відомо, що артистка померла у Москві.

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Сумною звісткою про смерть Катерини Градової поділилась і її донька – Марія Миронова у своїй сторінці інстаграм.

"Моя Мама сьогодні раптово пішла з життя. Серце розривається." – підписала публікацію жінка.

Що відомо про Катерину Градову

Катерина Градова народилась у жовтні 1946 року у місті Москва. Навчалася у Московському інституті іноземних мов та школі-студії МХАТ. Популярність до Катерини Градової прийшла у 1973 році, коли вона зіграла радистку Кет у фільмі Юліана Семенова "Сімнадцять миттєвостей весни". Також, акторка працювала у Московському академічному театрі сатири й зіграла там у 18 спектаклях. За вклад у кіномистецтво, її нагородили званням заслуженої артистки РСФСР у 1983 році.

Відомо, що Катерина Градова була заміжньою за актором Андрієм Мироновим. У шлюбі вони провели п'ять років й у них народилася дочка – Марія.