Популярная советская и российская актриса Екатерина Градова умерла 22 февраля. Исполнительница роли радистки Кэт из фильма "17 мгновений весны" ушла из жизни в возрасте 74 лет. Актриса также известна работой в фильме "Место встречи изменить нельзя".

Причину смерти Екатерины Градовой не сообщают. Известно, что артистка умерла в Москве.

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Печальной вестью о смерти Екатерины Градовой поделилась и ее дочь – Мария Миронова на своей странице в инстаграм.

"Моя Мама сегодня внезапно ушла из жизни. Сердце разрывается." – подписала публикацию женщина.

Что известно о Екатерине Градовой

Екатерина Градова родилась в октябре 1946 года в городе Москва. Училась в Московском институте иностранных языков и школе-студии МХАТ. Популярность к Екатерине Градовой пришла в 1973 году, когда она сыграла радистку Кэт в фильме Юлиана Семенова "Семнадцать мгновений весны". Также, актриса работала в Московском академическом театре сатиры и сыграла там в 18 спектаклях. За вклад в киноискусство, ее наградили званием заслуженной артистки РСФСР в 1983 году.

Известно, что Екатерина Градова была замужем за актером Андреем Мироновым. В браке они провели пять лет и у них родилась дочь – Мария.