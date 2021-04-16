О смерти Хелен МакКрори объявил ее муж-актер Дэмиэн Льюис, опубликовав щемящее сообщение в твиттере. Он не стал делиться деталями болезни, взамен признавшись, что звезда культового фэнтези мирно умерла дома. В последние дни жизни она была окружена любовью семьи и друзей.

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Я с разбитым сердцем сообщаю, что после героической битвы с раком красивая и мощная женщина Хелен МакКрори умерла. Она умерла так же как и жила. Бесстрашно. Боже, как мы любим ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни,

– эмоционально написал супруг звезды "Гарри Поттера".

В Хелен МакКрори остались двое детей – 12-летняя дочь Манон и младший сын Гулливер, которых она родила в браке с Дэмиэном Льюисом.

Фильмография Хелен МакКрори: