У четвер, 21 січня, у Франції померла відома акторка Наталі Делон. Вона була колишньою дружиною Алена Делона. Зірка померла від раку.

Померла Наталі Делон

У Франції померла відома акторка та режисерка Наталі Делон – колишня офіційна та єдина дружина актора Алена Делона. Сумну звістку повідомив їхній син Ентоні на особистій сторінці в інстаграмі.

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Акторці й режисерці було 79 років. За словами Ентоні Делона, зірка померла від раку. Поруч з нею були близькі. "Спочивай з миром, мамо", – написав син Наталі під відповідним дописом.

Що відомо про Наталі Делон

Французька акторка й режисерка була єдиною офіційною дружиною знаменитого Алена Делона. Вона перебувала з ним у шлюбі з 1964 до 1968. В подружжя народився син Ентоні.

Завдяки чоловікові Наталі Делон змогла розвинути кар'єру в кінематографічній індустрії.

Перший спільний фільм Наталі та Алена – кримінальна драма Жан-П'єра Мельвіля "Самурай" мала чималий успіх.

Після розлучення Наталі Делон працювала з іншими режисерами. А згодом й сама зайнялась режисурою, почала писати сценарії.

Ентоні Делон також став актором.



Наталі Делон / Фото з фейсбуку