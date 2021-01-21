В четверг, 21 января, во Франции скончалась известная актриса Натали Делон. Она была бывшей женой Алена Делона. Звезда умерла от рака.

Умерла Натали Делон

Во Франции умерла известная актриса и режиссер Натали Делон – бывшая официальная и единственная жена актера Алена Делона. Печальную весть сообщил их сын Энтони на личной странице в инстаграме.

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Актрисе и режиссеру было 79 лет. По словам Энтони Делона, звезда умерла от рака. Рядом с ней были близкие. "Покойся с миром, мама", – написал сын Натали под соответствующим сообщением.

Что известно о Натали Делон

Французская актриса и режиссер была единственной официальной женой знаменитого Алена Делона. Она находилась с ним в браке с 1964 до 1968. У супругов родился сын Энтони.

Благодаря мужу Натали Делон смогла развить карьеру в кинематографической индустрии.

Первый совместный фильм Натали и Алена – криминальная драма Жан-Пьера Мельвиля "Самурай" имела немалый успех.

После развода Натали Делон работала с другими режиссерами. А потом и сама занялась режиссурой, начала писать сценарии.

Энтони Делон тоже стал актером.



Натали Делон / Фото из фейсбука