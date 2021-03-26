Померла зірка серіалу "Уповільнений розвиток" Джессіка Волтер

Американська акторка та володарка Еммі, Джессіка Волтер, померла 24 березня. Жінці було 80 років. Що стало причиною смерті актриси читайте далі.

Найпершою про смерть Джессіки Волтер повідомила її донька Брук Бовман. Також, як пише Sky News акторка відійшла у вічність уві сні, у своєму будинку в Нью-Йорку.

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Із важким серцем я підтверджую смерть моєї дорогої мами Джессіки,

– заявила донька акторки.



Померла Джесікка Волтер

Що відомо про Джессіку Волтер

Джессіка Волтер найчастіше знімалася у телесеріалах. Акторка здобула премію Еммі за роль у серіалі "Емі Прентісс". Також популярність Волтер принесли ролі у багатьох телевізійних шоу, як ситком "Затримка в розвитку" та участі у детективно-кримінальному серіалі "Вулиці Сан-Франциско" і драматичному серіалі "Мисливець Джон".

Артистка знялася в режисерському дебюті Клінта Іствуда "Заграй мені перед смертю". Крім того, у неї була роль у фільмі "Гран-прі". За дві ці роботи акторка була номінована на Золотий глобус.