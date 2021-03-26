Померла зірка серіалу "Уповільнений розвиток" Джессіка Волтер
Американська акторка та володарка Еммі, Джессіка Волтер, померла 24 березня. Жінці було 80 років. Що стало причиною смерті актриси читайте далі.
Джерело:Sky News
Найпершою про смерть Джессіки Волтер повідомила її донька Брук Бовман. Також, як пише Sky News акторка відійшла у вічність уві сні, у своєму будинку в Нью-Йорку.
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Із важким серцем я підтверджую смерть моєї дорогої мами Джессіки,
– заявила донька акторки.
Померла Джесікка Волтер
Що відомо про Джессіку Волтер
Джессіка Волтер найчастіше знімалася у телесеріалах. Акторка здобула премію Еммі за роль у серіалі "Емі Прентісс". Також популярність Волтер принесли ролі у багатьох телевізійних шоу, як ситком "Затримка в розвитку" та участі у детективно-кримінальному серіалі "Вулиці Сан-Франциско" і драматичному серіалі "Мисливець Джон".
Артистка знялася в режисерському дебюті Клінта Іствуда "Заграй мені перед смертю". Крім того, у неї була роль у фільмі "Гран-прі". За дві ці роботи акторка була номінована на Золотий глобус.
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