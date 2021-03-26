Американская актриса и обладательница Эмми, Джессика Уолтер умерла 24 марта. Женщине было 80 лет. Что стало причиной смерти актрисы – читайте далее.

Первой о смерти Джессики Уолтер сообщила ее дочь Брук Бовман. Также, как пишет Sky News, актриса отошла в вечность во сне, в своем доме в Нью-Йорке.

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С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть моей дорогой мамы Джессики,

– заявила дочь актрисы.



Умерла Джессика Уолтер

Что известно о Джессике Уолтер

Джессика Уолтер чаще всего снималась в телесериалах. Актриса получила премию Эмми за роль в сериале "Эми Прентисс". Также популярность Уолтер принесли роли во многих телевизионных шоу, как ситком "Задержка в развитии" и участие в детективно-криминальном сериале "Улицы Сан-Франциско" и драматическом сериале "Охотник Джон".

Артистка снялась в режиссерском дебюте Клинта Иствуда "Сыграй мне перед смертью". Кроме того, у нее была роль в фильме "Гран-при". За две эти работы актриса была номинирована на Золотой глобус.