Померла бабуся співачки Аліни Гросу: зворушливе відео
Українська співачка Аліна Гросу, яка вже декілька років живе та працює в Росії, повідомила про горе, що трапилося в її сім'ї. У середу, 10 лютого, померла її бабуся Надія.
Джерело:інстаграм Аліни Гросу
Аліна Гросу приголомшила прихильників новиною. З життя пішла бабуся, з якою артистка востаннє бачилася місяць тому.
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Померла бабуся Аліни Гросу
Виконавиця оприлюднила чорно-біле відео, де зображене разом із бабусею. Аліна зняла його, коли приїжджала в гості до рідних на свята. У ролику Гросу зазначає, що поруч із нею стоїть улюблена Надя, називає бабусю хорошою, красивою, коханою. Артистка ніжно цілує її та обіймає, а Надія мило усміхається, вона неймовірно щаслива від такої теплої зустрічі.
Тільки що дізналася… Всього лише місяць пройшов з того моменту, як ми бачилися… Будемо пам'ятати… Завжди,
– написала в публікації Аліна.
Підписники співачки у коментарях висловлюють свої співчуття родині.
- Тримайтеся!
- Мої співчуття… Бабусі – найцінніше, що є в житті. Після їхньої смерті відчуваєш, що втратив щось дуже важливе. Тримайтеся, Аліночко.
- Сил вашій сім'ї! Це велике горе, сама нещодавно пережила втрату, розумію ваші почуття.
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