Украинская певица Алина Гросу, которая уже несколько лет живет и работает в России, сообщила о горе, которое случилось в ее семье. В среду, 10 февраля, умерла ее бабушка Надежда.

Алина Гросу поразила поклонников новостью. Из жизни ушла бабушка, с которой артистка раз виделась месяц назад.

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Умерла бабушка Алины Гросу

Исполнительница обнародовала черно-белое видео, где она вместе с бабушкой. Алина сняла его, когда приезжала в гости к родным на праздники. В ролике Гросу отмечает, что рядом с ней стоит любимая Надя, называет бабушку хорошей, красивой, любимой. Артистка нежно целует ее и обнимает, а Надежда мило улыбается, она невероятно счастлива от такой теплой встречи.

Только что узнала ... Всего лишь месяц прошел с того момента, как мы виделись ... Будем помнить ... Всегда,

– написала в публикации Алина.

Читатели певицы в комментариях выражают свои соболезнования семье.