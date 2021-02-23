Помер російський актор Олександр Жданов, який був зіркою серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів". Він помер у віці 70 років у Санкт-Петербурзі, 21 лютого. Причиною смерті була довга хвороба.

Відомий російський та радянський актор Олександр Жданов помер 21 лютого 2020 року. Про це повідомили на сторінці театру "На Литейном", де грав актор більше 45 років.

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Помер Олександр Жданов

Російський актор помер у Санкт-Петербурзі. Причиною втрати стала важка хвороба, з якою боровся Олександр.

Представники театру написали про те, що у січні вони святкували день народження Олександра Жданова – йому виповнилося 70 років. Вже в березні вони хотіли відсвяткувати творчий ювілей: 45 років на сцені театру.

"Це був чуйний актор і чудовий оповідач. Неможливо уявити театр без його байок, ні з ким не можна порівняти почуття гумору. Це був мудрий товариш по сцені. Від нього йшла неймовірна енергія любові до життя, радість творення. Це був стійкий чоловік. Навіть під час тривалої хвороби він не опускав рук, брав участь у всіх подіях театру і завжди вірив у краще", – написали на сторінці.

Біографія Олександра Жданова: що відомо про артиста

Актор народився 25 січня 1951 року. У 1974 році він закінчив навчання в акторському класі музичного училища при Ленінградській консерваторії.

Через 2 роки Олександр Жданов приєднався до колективу Театру драми і комедії, який зараз носить назву "На Литейном".

Відомо, що Олександр Жданов відкрито виступав з підтримкою України. Він засуджував рішення Путіна та анексію Криму.

Фільмографія Олександра Жданова