Умер российский актер Александр Жданов, который был звездой сериала "Улицы разбитых фонарей". Он умер в возрасте 70 лет в Санкт-Петербурге, 21 февраля. Причиной смерти стала долгая болезнь.

Известный российский и советский актер Александр Жданов умер 21 февраля 2020 года. Об этом сообщили на странице театра "На Литейном", где играл актер более 45 лет.

К теме Умерла Екатерина Градова – звезда фильма "17 мгновений весны"

Умер Александр Жданов

Российский актер умер в Санкт-Петербурге. Причиной потери стала тяжелая болезнь, с которой боролся Александр.

Представители театра написали о том, что в январе они праздновали день рождения Александра Жданова – ему исполнилось 70 лет. Уже в марте они хотели отпраздновать творческий юбилей: 45 лет на сцене театра.

"Это был чуткий актер и замечательный рассказчик. Невозможно представить театр без его басен, ни с кем нельзя сравнить чувство юмора. Это был мудрый товарищ по сцене. От него шла невероятная энергия любви к жизни, радость творчества. Это был стойкий человек. Даже во время длительной болезни он не опускал рук, участвовал во всех событиях театра и всегда верил в лучшее", – написали на странице.

Биография Александра Жданова: что известно об артисте

Актер родился 25 января 1951 года. В 1974 году он закончил учебу в актерском классе музыкального училища при Ленинградской консерватории.

Через 2 года Александр Жданов присоединился к коллективу Театра драмы и комедии, который сейчас носит название "На Литейном".

Известно, что Александр Жданов открыто выступал с поддержкой Украины. Он осуждал решение Путина и аннексию Крыма.

Фильмография Александра Жданова