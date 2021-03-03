Іван Марченко, український актор, відомий за ролями у серіалах "Жіночий лікар" та "Свати" пішов з життя 1 березня. Йому було 44 роки. Відомо, що актор помер через онкологію.

На своїй сторінці уфейсбуці про смерть Івана Марченка повідомила студія дубляжу LeDoyen Studio, з якою він співпрацював. Актор протягом 5 років боровся із хондросаркомою, тобто із раком кісток, й навіть переніс операцію. Недуга на деякий час відійшла, однак потім повернулась і здолала чоловіка.

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Друзі! Сьогодні, після довготривалої відчайдушної боротьби зі страшною хворобою, нас покинув талановитий актор, режисер і прекрасна людина Іван Марченко. Світла пам'ять. Нам тебе дуже не вистачатиме,

– написала пресслужба LeDoyen Studio.

Що відомо про Івана Марченка

Іван Марченко народився в 1977 році. Закінчив навчання на акторському факультеті Харківського університету мистецтв ім. Котляревського. Здобувши освіту, актор грав у Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки в Києві.

Популярність Марченку принесла низка ролей у таких проєктах, як "Ментівські війни. Одеса", "Свати-6", "Повернення Мухтара", "За все тобі дякую", "Час гріхів", "Рідні люди", "Останній кордон", "Зовсім інше життя".