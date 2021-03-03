Иван Марченко, украинский актер, известный по ролям в сериалах "Женский доктор" и "Сваты" ушел из жизни 1 марта. Ему было 44 года. Известно, что актер умер из-за онкологии.

На своей странице в Facebook о смерти Ивана Марченко сообщила студия дубляжа LeDoyen Studio, с которой он сотрудничал. Актер в течение 5 лет боролся с хондросаркомой, то есть с раком костей, и даже перенес операцию. Болезнь на время ушла, однако затем вернулась и победила мужчину.

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Друзья! Сегодня, после длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью, нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать,

– написала пресс-служба LeDoyen Studio.

Что известно об Иване Марченко

Иван Марченко родился в 1977 году. Закончил обучение на актерском факультете Харьковского университета искусств им. Котляревского. Получив образование, актер играл в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки в Киеве.

Популярность Марченко принесла ряд ролей в таких проектах, как "Ментовские войны. Одесса", "Сваты-6", "Возвращение Мухтара", "За все тебя благодарю", "Время грехов", "Родные люди", "Последний рубеж", "Совсем другая жизнь".