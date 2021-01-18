Помер Жан-П'єр Бакрі – відомий французький актор
Помер відомий французький актор і сценарист Жан-П'єр Бакрі. Це сталося у понеділок, 18 січня. Зірка помер від онкологічного захворювання.
Відомий французький актор та сценарист Жан-П'єр Бакрі помер у віці 69 років. Про це повідомило видання BFMTV у понеділок, 18 січня.
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За даними видання, причиною смерті актора є онкологічне захворювання, з яким той боровся. Сумну звістку підвердила і його представниця Енн Альварес-Корреа.
Жан-П'єр Бакрі / Фото з відкритих джерел
Що відомо про Жана-П'єра Бакрі
- Жан-П'єр народився в єврейській сім'ї в Алжирі, у місті Кастільйоні. Через війну його сім'я переїхала у Канни до Франції.
- Хлопець хотів стати учителем латинської та французької, навчався у спеціалізованому ліцеї. Але згодом переїхав з Канн до Парижа й почав працювати у рекламній індустрії.
- Після того, як Жан-П'єр Бакрі навчався акторського мистецтва, він почав грати у любительському театрі.
- Жан-П'єр як актор дебютував у драмі "Військовий лікар". Згодом він починає писати п'єси: "Поштова марка", "Ніжне обличчя кохання" та "Усього лиш". Твори "Сімейна схожість" та "Кухня і залежність" екранізували. У 1985 році знявся у фільмі Люка Бессона "Підземка".
- Актор отримав чотири премії "Сезар" за найкращий сценарій, Золоту пальмову гілку Каннського кінофестивалю 2004 року, премію Європейської кіноакадемії та премію Рене Клера 2001 року.
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