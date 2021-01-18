Помер відомий французький актор і сценарист Жан-П'єр Бакрі. Це сталося у понеділок, 18 січня. Зірка помер від онкологічного захворювання.

Відомий французький актор та сценарист Жан-П'єр Бакрі помер у віці 69 років. Про це повідомило видання BFMTV у понеділок, 18 січня.

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За даними видання, причиною смерті актора є онкологічне захворювання, з яким той боровся. Сумну звістку підвердила і його представниця Енн Альварес-Корреа.



Жан-П'єр Бакрі / Фото з відкритих джерел

Що відомо про Жана-П'єра Бакрі