Умер Жан-Пьер Бакри – известный французский актер
Умер известный французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри. Это произошло в понедельник, 18 января. Звездный актер умер от онкологического заболевания.
Известный французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщило издание BFMTV в понедельник, 18 января.
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По данным издания, причина смерти актера – онкологическое заболевание, с которым тот боролся. Печальную весть подтвердил и его представитель Энн Альварес-Корреа.
Жан-Пьер Бакри / Фото из открытых источников
Что известно о Жана-Пьере Бакри
- Жан-Пьер родился в еврейской семье в Алжире, в городе Кастильони. В результате его семья переехала в Канны во Францию.
- Парень хотел стать учителем латинского и французского, учился в специализированном лицее. Но впоследствии переехал из Канн в Париж и начал работать в рекламной индустрии.
- После того, как Жан-Пьер Бакри обучился актерскому искусству, он начал играть в любительском театре.
- Жан-Пьер как актер дебютировал в драме "Военный врач". Впоследствии он начинает писать пьесы: "Почтовая марка", "Нежное лицо любви" и "Всего лишь". Произведения "Семейное сходство" и "Кухня и зависимость" экранизировали. В 1985 году снялся в фильме Люка Бессона "Подземка".
- Актер получил четыре премии "Сезар" за лучший сценарий, Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2004 года, премию Европейской киноакадемии и премию Рене Клера 2001 года.
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