Умер известный французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри. Это произошло в понедельник, 18 января. Звездный актер умер от онкологического заболевания.

Известный французский актер и сценарист Жан-Пьер Бакри умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщило издание BFMTV в понедельник, 18 января.

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По данным издания, причина смерти актера – онкологическое заболевание, с которым тот боролся. Печальную весть подтвердил и его представитель Энн Альварес-Корреа.



Жан-Пьер Бакри / Фото из открытых источников

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