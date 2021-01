Американський музичний продюсер Філ Спектор помер 16 січня 2021 року в лікарні у в'язниці. Йому був 81 рік. Зірку називали однією з найвпливовіших осіб в історії попмузики.

Музичний продюсер Філ Спектор помер 81-річним. Каліфорнійський департамент виправних установ та реабілітації підтвердив смерть знаменитості. Як пише видання The New York Times, легендарний митець помер в лікарні у в'язниці.

Варто додати, що місяць тому в зірки діагностували COVID-19. Проте наразі невідомо, що стало причиною його смерті.

"Філ Спектор, впливовий продюсер рок-н-ролу, відомий альбомом "Wall of Sound", помер. Він відбував покарання у в'язниці за вбивство", – йдеться в дописі.

Breaking News: Phil Spector, the influential rock ’n’ roll producer known for the “wall of sound,” has died. He had been serving a prison sentence for murder. https://t.co/D8Twt1JPFG — The New York Times (@nytimes) January 17, 2021

Біографія Філа Спектора

Митець розпочав музичну кар'єру 1958 року як автор пісень, гітарист і бек-вокаліст каліфорнійського гурту The Teddy Bears. Завдяки синглу To Know Him Is to Love Him колектив здобув першу сходинку в Billboard Hot 100.

Згодом Філ Спектор вирушив у Нью-Йорк, де й розпочав успішну кар'єру. У різні часи він співпрацював з Брюсом Спрінгстіном, Шер, Тіною Тернер, дуетом The Righteous Brothers. Він також підготував до випуску останній альбом гурту The Beatles – Let It Be. У період з 1961 до 1965 року продюсер записав 20 з 40 найбільш хітових композицій того часу.

Ще в 80-х Філ Спектор страждав від алкогольної і наркотичної залежностей. Тому відтоді майже припинив музичну діяльність. Однак його досі вважають одним з найвпливовіших продюсерів в історії попмузики.

Причина ув'язнення Філа Спектора

З 2009 року Філ Спектор відбував покарання у в'язниці за вбивство голлівудської акторки та моделі Лани Кларксон. У лютому 2003 року поліція Лос-Анджелеса знайшла тіло 40-річної зірки в будинку продюсера. Вона загнула від кульового поранення в голову.

Адвокати Філа Спектора спробували довести, що актриса була в депресії та вчинила самогубство, однак після років судової тяганини знаменитість засудили від 19-річного до довічного ув'язнення.