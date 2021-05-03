Жан Мельников був народним артистом України, актором театру та кіно, почесним громадянином міста Дніпра, актором театру Драмікона та художнім керівником театру.

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Помер Жан Мельников

Новина про смерть Жана Олександровича сколихнула світ культури. На особистій фейсбук-сторінці його син Андрій розмістив допис, у якому повідомив, що батька більше немає.

"Батьку! Ти найкращий тато на світі! Ти завжди хвилювався не лише за нас, своїх дітей, а й за тих, хто був близький твоєму серцю. Ти старався робити для нас все. Ти дав на більше, ніж міг, і продовжуєш робити це й зараз. Ми дякуємо тобі й сильно сумуємо. Тебе не стало сьогодні, у світле свято Пасхи, о 19:00. Ми не прощаємося та любимо тебе!", – написав в дописі Андрій Мельников.

Творча діяльність Жана Мельникова

Артист був головним режисером театру драми й комедії в Дніпрі.

Театру Мельников присвятив більшу частину свого життя. Він відпрацював на сцені понад 45 років і за цей час зіграв понад 100 різнопланових ролей.

На телеекранах актор з'являвся у таких фільмах: "Весна на Зарічній вулиці" (роль сусіда Іщенко за партою), "Педагогічна поема", "Вдалині від Батьківщини".

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