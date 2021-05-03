Жан Мельников был народным артистом Украины, актером театра и кино, почетным гражданином города Днепра, актером театра Драмикона и художественным руководителем театра.

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Умер Жан Мельников

Новость о смерти Жана Александровича всколыхнула мир культуры. На личной фейсбук-странице его сын Андрей разместил сообщение, в котором сообщил, что его отца больше нет.

"Отец, ты лучший папа на свете! Ты всегда волновался не только нас, своих детей, но и тех, кто был близок твоему сердцу. Ты старался делать для нас все. Ты дал на больше чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас. Мы благодарим тебя и сильно скучаем. Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00. Мы не прощаемся и любим тебя!", – написал в заметке Андрей Мельников.

Творческая деятельность Жана Мельникова

Артист был главным режиссером театра драмы и комедии в Днепре.

Театру Мельников посвятил большую часть своей жизни. Он отработал на сцене больше 45 лет и за это время сыграл более 100 разноплановых ролей.

На телеэкранах актер появлялся в таких фильмах: "Весна на Заречной улице" (роль соседа Ищенко за партой), "Педагогическая поэма", "Вдали от Родины".

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