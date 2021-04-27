Життя 86-річного актора Кахи Кавсадзе обірвали наслідки перенесеного ним коронавірусу. Раніше було відомо, що чоловік перехворів недугою, однак дуже важко її переніс й навіть був госпіталізований. Вірус дуже підірвав здоров'я Кавсадзе й спричинив ускладнення, які й відібрали життя у актора.

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Що відомо про Кахи Кавсадзе

Кахи Кавсадзе народився в сім'ї музикантів. У 1959 році він закінчив Тбіліський театральний інститут імені Шота Руставелі. Актор знявся більш ніж в 80 фільмах. Однак візитною карткою у кар'єрі Кавсадзе стала роль Абдулли у кінострічці "Біле сонце пустелі". Також грузинський артист знявся в "Мелодіях Верийского кварталу", "Древо бажання" і "Покаяння".



Кахи Кавсадзе у фільмі "Біле сонце пустелі" / Кадр з фільму

За свої досягнення у царині кінематографу, у 2009 році актор отримав Державну премію імені Коте Марджанішвілі, а в 2010 році став лауреатом Державної премії імені Шота Руставелі. У центрі Тбілісі, перед театром імені Шота Руставелі навіть відкрили зірку слави Кахи Кавсадзе.