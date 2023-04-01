Помер Євген Бубер – актор з Одеси, який рік боровся з раком легень

У п'ятницю, 31 березня, стало відомо про смерть Євгена Бубера. Актор помер у 51 рік від раку легенів. У січні 2022-го в нього діагностували третю стадію, а на лікування збирали всією Одесою.

Про втрату оголосили у фейсбуці Одеського музично-драматичного театру імені Василя Василька, де грав Євген Бубер. Рак він лікував і в Туреччині, і в Україні, але недуга виявилася сильнішою.

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Помер актор з Одеси Євген Бубер

На жаль, дива, на яке всі очікували, так і не сталося. На 52 році життя, після тривалої боротьби з важким недугом, перестало битися серце заслуженого діяча мистецтв України Євгена Бубера,

– повідомили в театрі.

"Він жив, творив, радів світу, людям, що оточували його, мав надзвичайно легку вдачу і світлу й щедру душу, щиро вболівав за молодих колег і з радістю ділився досвідом. Нам буде не вистачати такої талановитої і світлої людини і в театрі, і в особистому житті. Лети і спочивай", – додали колеги.

Прощання з Євгеном Бубером відбудеться в Одесі 3 квітня об 11:00, у фоє театру Василя Василька, в якому він працював.

Помер Євген Бубер / Фото з інстаграму актора