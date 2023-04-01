О потере объявили в фейсбуке Одесского музыкально-драматического театра имени Василия Василько, где играл Евгений Бубер. Рак он лечил и в Турции, и в Украине, но недуг оказался сильнее.

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Умер актер из Одессы Евгений Бубер

К сожалению, чуда, которого все ожидали, так и не произошло. На 52 году жизни, после длительной борьбы с тяжелым недугом, перестало биться сердце заслуженного деятеля искусств Украины Евгения Бубера,

– сообщили в театре.

"Он жил, творил, радовался миру, окружавшим его людям, имел чрезвычайно легкий нрав и светлую и щедрую душу, искренне болел за молодых коллег и с радостью делился опытом. Нам будет не хватать такого талантливого и светлого человека и в театре, и в личной жизни. Лети и отдыхай", – добавили коллеги.

Прощание с Евгением Бубером состоится в Одессе 3 апреля в 11:00 в фойе театра Василия Василько, в котором он работал.

Умер Евгений Бубер / Фото с инстаграма актера