Про втрату оголосили у фейсбуці Одеського музично-драматичного театру імені Василя Василька, де грав Євген Бубер. Рак він лікував і в Туреччині, і в Україні, але недуга виявилася сильнішою.
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Помер актор з Одеси Євген Бубер
На жаль, дива, на яке всі очікували, так і не сталося. На 52 році життя, після тривалої боротьби з важким недугом, перестало битися серце заслуженого діяча мистецтв України Євгена Бубера,
– повідомили в театрі.
"Він жив, творив, радів світу, людям, що оточували його, мав надзвичайно легку вдачу і світлу й щедру душу, щиро вболівав за молодих колег і з радістю ділився досвідом. Нам буде не вистачати такої талановитої і світлої людини і в театрі, і в особистому житті. Лети і спочивай", – додали колеги.
Прощання з Євгеном Бубером відбудеться в Одесі 3 квітня об 11:00, у фоє театру Василя Василька, в якому він працював.
Помер Євген Бубер / Фото з інстаграму актора
- Євген Бубер був відомим в Одесі. Його знали як ведучого офіційних заходів, фестивалів і святкових концертів міста.
- Він працював актором театру-студії "Перехрестя", актором і ведучим концертів оркестру Одеського музично-драматичного театру імені Василька, а з 2010 по 2017 рік був директором Одеського театру юного глядача.